Пермские чиновники встретились с заместителем посла США в России

Замглавы администрации Перми Анатолий Дашкевич встретился с заместителем посла США в России Линн Трейси. В рамках встречи обсуждались вопросы культурного и экономического взаимодействия.

Анатолий Дашкевич презентовал гостям город Пермь, рассказал об его географических, климатических и экономических особенностях, а также о перспективах развития городской инфраструктуры. Линн Трейси сообщила, что целью посещения Перми и Пермского края является более глубокое понимание России и ее регионов, изучение инвестиционных возможностей, сообщает пресс-служба мэрии Перми.

Кроме того, стороны обсудили возможность участия представителей США в международных мероприятиях, которые проходят в Перми: Дягилевском фестивале, конкурсе «Арабеск», открытом Кубке России по снежной и ледовой скульптуре, а также Международной научно-практической конференции «Архивы без границ».

В рамках визита американская делегация также посетила Пермский государственный научно-исследовательский университет. Также Линн Трейси планирует посетить предприятие «Nestle-Пермь».