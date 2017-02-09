Строительство второй очереди Восточного обхода Перми планируется завершить до конца года

И. о. обязанности министра транспорта и связи Пермского края Николай Уханов в своем блоге сообщил, что подведены итоги аукциона по строительству II очереди Восточного обхода Перми. Победителем стало ООО «СТРОИТЕЛЬНО-КОММЕРЧЕСКАЯ ФИРМА «АТМ».

«Данный проект предусматривает строительство участка автомобильной дороги «Восточный обход г. Перми» протяженностью 5,2 км, в том числе возведение транспортной развязки в разных уровнях на пересечении с автомобильной дорогой Пермь — Жебреи. Также в рамках реализации проекта будет устроено наружное освещение», — пояснил Уханов.

Работы планируется завершить до конца 2017 года.