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09.02.2017
Строительство второй очереди Восточного обхода Перми планируется завершить до конца года

И. о. обязанности министра транспорта и связи Пермского края Николай Уханов в своем блоге сообщил, что подведены итоги аукциона по строительству II очереди Восточного обхода Перми. Победителем стало ООО «СТРОИТЕЛЬНО-КОММЕРЧЕСКАЯ ФИРМА «АТМ».

«Данный проект предусматривает строительство участка автомобильной дороги «Восточный обход г. Перми» протяженностью 5,2 км, в том числе возведение транспортной развязки в разных уровнях на пересечении с автомобильной дорогой Пермь — Жебреи. Также в рамках реализации проекта будет устроено наружное освещение», — пояснил Уханов.

Работы планируется завершить до конца 2017 года.

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