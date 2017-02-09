Возглавить департамент образования Перми может Людмила Серикова

Директор пермской гимназии № 31 Людмила Серикова может возглавить городской департамент образования. Как сообщает «Бизнес-класс», сейчас в администрации Перми готовятся документы для ее назначения. В пресс-службе мэрии информацию не комментируют.

Ранее в связи с перераспределением полномочий Людмила Гаджиева была назначена заместителем главы города Перми — руководителем блока «Социальная сфера». И. о. руководителя департамента назначена начальник управления общего и дополнительного образования детей Ирина Петроградских.