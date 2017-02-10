Максим Решетников поручил чиновникам отремонтировать больницы

Временно исполняющий обязанности губернатора Пермского края Максим Решеников провел совещание по вопросам здравоохранения в регионе. На встречу были приглашены вице-премьер Татьяна Абдуллина, министр здравоохранения Вадим Плотников, а также главные врачи.

«С моей точки зрения уровень ресурсов, который на сегодняшний момент в системе здравоохранения существует, и уровень удовлетворенности населения услугами здравоохранения в крае, мне кажется, друг другу не соответствуют. Иными словами, за эти деньги жители Прикамья должны получать большие результаты», – обозначил проблему Максим Решетников.

Главные врачи доложили главе региона, что пациенты в Пермском крае сталкиваются с такими проблемами, как отсутствие «узких» специалистов и отсутствие клиентооринтированновсти сотрудников регистратуры. Кроме того, во многих медицинских учреждениях необходимо провести капитальный ремонт.

В свою очередь исполняющий обязанности губернатора М.Решетников обратил внимание на необходимость дальнейшего развития высокотехнологичной медпомощи – развивать нужно те направления, по которым пермскими врачами проводятся успешные операции. По итогам совещания Максим Решетников поручил региональному Министерству здравоохранения организовать работу по ремонту медицинских организаций с целью повышения доступности медицинской помощи жителям Прикамья.

«Нам необходимо в достаточно сжатые сроки выработать систему первоочередных шагов, которые надо сделать, чтобы жители края почувствовали улучшение в работе медицинских учреждений и качестве предоставляемых ими услуг» – завершил совещание Решетников. Глава региона подчеркнул, что вопросы здравоохранения находятся в фокусе внимания краевых властей, поэтому совещания с главврачами будут проводиться на регулярной основе, сообщает пресс-служба губернатора.