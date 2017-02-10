В Прикамье экс-депутат осужден за подрыв автовокзала

Чердынский районный суд рассмотрел уголовное дело в отношении экс-депутата Совета сельского поселения, который обвинялся в том, что намеренно подорвал Чердынский автовокзал.

Установлено, что народный избранник являлся арендатором автовокзала, но решение Арбитражного суда Пермского края договор с ним был расторгнут. Будучи несогласным с решением суда обвиняемый решил уничтожить здание. Ночью он принес в здание три канистры бензина и баллон бытового газа, выпустил его в помещении, а затем поджог горючую смесь, что привело к взрыву, от которого пострадало не только здание автовокзала, но здания администрации Чердыни, Чердынской центральной районной аптеки, торгового центра «Колва», военного комиссариата, двух зданий краеведческого музея им. А.С.Пушкина. Общая сумма ущерба составила 1,3 млн рублей.

Суд приговорил экс-депутата к трем года лишения свободы. Также он должен будет полностью возместить приченный ущерб, сообщает пресс-служба прокуратуры Пермского края.