Виктор Басаргин назначен главой Ространснадзора

Премьер-министр России Дмитрий Медведев назначил экс-губернатора Пермского края Виктора Басаргина главой Федерального агентства по надзору в сфере транспорта.

«С учетом того, что вы имеете довольно серьезный опыт работы и на федеральном уровне — были министром регионального развития, и, естественно, знаете региональную специфику, я принял решение назначить вас на должность руководителя», – сказал Дмитрий Медведев на встрече с экс-главой Прикамья.

Напомним, 6 февраля Виктор Басаргин объявил о том, что досрочно уходит в отставку. В тот же день и.о. главы региона был назначен руководитель департамента экономического развития Москвы Максим Решетников.