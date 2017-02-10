Возглавить краевой минфин может еще одна соратница врио губернатора

Министром финансов Пермского края может стать Елена Чугарина, которая сейчас занимает пост первого заместителя руководителя департамента экономического развития города Москвы, который возглавлял временно исполняющий обязанности губернатора Прикамья Максим Решетников.
«Ъ-Прикамье» со ссылкой на источник в кабмине сообщает, что она уже присутствовала на некоем совещании. Кроме нее, на встречу с главой региона была приглашена уже бывший министр финансов Ольга Антипина.
Напомним, накануне заявление об уходе по собственному желанию с поста министра финансов написал Антон Бахлыков, который успел проработать в этой должности три недели. Позднее стало известно, что Максим Решетников это заявление еще не подписал.