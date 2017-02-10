Эксперты: отставка Басаргина говорит о необходимости консолидации элиты новым главой региона

Отставка губернатора Виктор Басаргина была бы невозможной без активных действий его оппонентов. К такому мнению пришли эксперты, обсуждая уход с губернаторского поста Виктора Басаргина и назначение временно исполняющим обязанности губернатора Максима Решетникова в передаче «Политическая кухня» радиостанции «Эхо Перми».

В обсуждении приняли участие журналист Юлия Хлобыст, депутат Пермской городской думы Сергей Ильин, руководитель РПА «Агитпроп» Александр Пахолков и политолог Виталий Ковин.

Напомним, 6 февраля губернатор Виктор Басаргин заявил о том, что досрочно уходит в отставку. В тот же день президент Владимир Путин назначил исполняющим обязанности главы региона коренного пермяка – руководителя департамента экономического развития Москвы Максима Решетникова. 7 февраля на своем официальном представлении региональным элитам он заявил, что намерен победить на губернаторских выборах в сентябре 2017 года.

Главными причинами отставки Виктора Басаргина, по мнению экспертов, стали его затяжной конфликт с региональными элитами и итоги выборов в Законодательное собрание, в ходе которых Басаргин и его окружение подверглись серьезной и конструктивной критике со стороны оппонентов. «Если бы не действия оппонентов, то у нас избирательная кампания прошла бы очень хорошо для Виктора Басаргина, и сейчас было бы решение о выдвижении его на второй срок. Это правда: если бы не деятельность оппонентов, то у нас бы нового губернатора не было», – заявил Александр Пахолков.

Участники дискуссии обсудили возможные модели проведения выборов губернатора в этом году. По мнению Александра Пахолкова, они могут стать как конкурентными, так и неконкурентными. «Есть установки администрации президента, согласно которым выборы губернаторов – это пролог выборов президента в 2018 году. Соответственно, провести их нужно весело, задорно, без фальсификаций и на конкурентной основе, – отметил он. – Проведение хорошей конкурентной кампании – это хорошо и честно, это то, по чему изголодались пермяки».

Эксперты пришли к выводу, что конкурентная кампания полностью легитимирует фигуру главы региона. Красивая победа в ней возможна только при наличии сильных оппонентов и консолидации сил с другой стороны.

Политолог Виталий Ковин считает, что выбор модели будет зависеть от того, совершит ли ошибки Максим Решетников или нет. «Если будут ошибки, если будут обострения в регионе, то выборы пройдут по неконкурентному сценарию», – уверен он.

Впрочем, пока Максим Решетников предпринимает правильные шаги, избавляясь от наиболее одиозных фигур, которые раздражали пермские элиты. Сперва он убрал главу аппарата правительства Пермского края Елену Абузярову, которая считалась ближайшим соратником бывшего губернатора. Следом он избавился от и. о. министра финансов Антона Бахлыкова – яркого представителя «клана варягов», который ранее руководил Территориальным фондом обязательного медицинского страхования. Отставка «политического блока» – главы администрации губернатора Рустема Юсупова и его заместителя Алексея Чусовитина – лишь вопрос времени. «Максим Решетников никогда не был публичным политиком, у него нет своей политической команды. И если отказываться от политического блока, который остался от Басаргина, то нужно срочно предлагать других людей, а пока ему предложить некого», – считает Виталий Ковин. По его мнению, Максиму Решетникову предстоит ответить на первый политический вызов – заявление членов Совета ветеранов о незаконном выдвижении Алексея Чусовитина в Краевую избирательную комиссию от их организации.

Основная же политическая задача, которая стоит не только перед Максимом Решетниковым, но и перед региональными элитами – суметь консолидироваться. «Пришло время собирать камни. Сейчас здравомыслящие люди должны протянуть руку Максиму Решетникову, а не нападать на него», – заявил Александр Пахолков.