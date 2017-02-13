«Коммерсантъ»: Басаргин ушел из-за конфликтов с пермяками — регионам нужны консолидаторы

Обширный материал на тему перестановок в губернаторском корпусе России опубликовал федеральный «Коммерсантъ». По мнению экспертов издания, федеральный центр существенно меняет подходы и требования к главам регионов. Конфликты с региональными деловыми и политическими элитами — главные причины начавшихся отставок глав субъектов РФ. Экс-губернатор Прикамья Виктор Басаргин ушел именно по этой причине.

По мнению издания, в администрации президента РФ пересмотрены критерии оценки работы губернаторов. В приоритете — экономическая и электоральная ситуации в субъектах. На основании этих сведений регионы разделены на три группы: где необходима замена губернатора, где его можно оставить и где ситуация не очевидная. Важным требованием к губернатору является его возможность консолидировать регион ради выполнения федеральной задачи, пишет «Коммерсантъ-Власть». Сделать это невозможно, если имеет место так называемый раскол элит.

Политолог Андрей Колядин уверен, что противостояние бизнесменов между собой без очевидного вмешательства власти является конкуренцией, а не расколом. Раскол может начаться только при участии власти, это силовой захват местного бизнеса, «разрушение уже сложившейся системы». Чаще всего их инициируют губернаторы-варяги. Бизнесмены в такой ситуации, по его словам, начинают сражаться за место под солнцем.

Глава региона может выбрать два сценария — первый предполагает диалог с противниками, учет их мнений, прекращение атак на бизнес. «Это происходит в случае, если губернатор адекватный. В противном случае начинается силовое давление на противников, и это настоящий раскол. Обиженные элиты начинают действовать по-другому, искать союзников на федеральном уровне», пытаются показать центру, что губернатор не контролирует ситуацию в регионе, не справляется с ней. «Часто это происходит во время выборных кампаний, когда альтернативные губернаторским кандидаты выставляются либо как самовыдвиженцы, либо от думских партий, либо на праймериз «Единой России»,— указывает Колядин.

По словам политолога Евгения Минченко, «такое противостояние заканчивается падением рейтинга власти в целом — и партии власти, и губернатора, и в итоге президента». Он указывает на пример глубокого раскола: теперь уже бывший губернатор Пермского края конфликтовал с влиятельным депутатом Госдумы Дмитрием Скривановым. «Скриванов хотел только, чтобы к его мнению в чем-то прислушивались, Басаргин в ответ стал давить», — вспоминает он. Эксперт, однако, полагает, что инициаторами раскола могут быть сами местные влиятельные группы. «В Иркутской области они «съели» уже не одного губернатора, они пробуют каждого новичка на прочность», — уверен политолог.

Раскол влияет не только на политику. По словам Андрея Колядина, ущемленные губернатором бизнесмены начинают регистрировать свои фирмы в других регионах, где такого давления нет: «Это бьет не сразу, но налоговая база падает, ситуация с бюджетом ухудшается». «Коммерсантъ» отмечает, что федеральный центр сделал совершенно очевидную ставку на омоложение кадров. «Не будем же мы менять опытных в зрелом возрасте на еще более зрелый возраст, — говорит вице-премьер правительства РФ Дмитрий Козак. — Это хорошо, приходят энергичные молодые люди».

Пермский край хорошо иллюстрирует аргументы экспертов. Выходца из Свердловской области Виктора Басаргина, который рассорился со значительной частью деловой и политической элиты Прикамья на посту главы региона, сменил 37-летний чиновник правительства Москвы, выходец из Перми Максим Решетников. Пермские эксперты прогнозируют, что новый глава региона способен объединить все ведущие силы Пермского края.