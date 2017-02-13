Владимир Прохоров: Опыт решения больших стратегических задач поможет Решетникову консолидировать элиты

Известный пермский журналист Владимир Прохоров положительно оценивает первые кадровые решения временно исполняющего обязанности губернатора Пермского края Максима Решетникова.

Первые кадровые решения Максим Решетникова коснулись финансового блока регионального правительства. Он вернул на работу экс-министра финансов Ольгу Антипину, которая потеряла должность после «административной реформы». Она была назначена должность первого вице-премьера краевого кабмина. На новой работе она будет отвечать за взаимодействие с федеральными органами власти, в том числе в части привлечения дополнительного финансирования региональных проектов, а также финансово-экономические аспекты деятельности правительства. Министерство финансов Максим Решетников усилил Еленой Чугариной. Она пять лет работала первым заместителем Максима Решетникова, когда он возглавлял департамент экономического развития столицы.

В передаче «Без посредников» на телеканале «Урал-Информ» журналист Владимир Прохоров назвал логичным усиление именно финансово-экономического блока. «Решение социальных проблем региона находится в сфере экономики. Идет экономика развивается, если поступают налоги, то решаются и социальные проблемы. Основа решения социальных проблем – в экономике», – считает журналист. Он напомнил, что Максим Решетников сам экономист, а в Москве на должности главы департамента экономического развития ему приходилось работать с суммами значительно превышающими бюджеты любого субъекта. «Он привык к таким большим, стратегическим задачам. Этот опыт обеспечивает ему огромный кредит доверия», – уверен Прохоров.

Этот опыт сможет помочь Максиму Решетникову консолидировать элиты – то есть сделать то, о чем говорят сейчас федеральные и региональные политологи и сами участники политических действий. «Если появляется платформа, в которой сочетаются стратегические задачи, цели, здравы смысл и стремление сделать жизнь людей в крае лучше, то элиты сами на этой платформе консолидируются», – считает журналист.