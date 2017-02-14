Игорь Лобанов: «Сейчас Максим Решетников имеет в регионе максимально возможную поддержку»

Лидер пермской организации Союза журналистов России и член штаба регионального отделения Общероссийского народного фронта Игорь Лобанов принял участие в обсуждении первых, недельных, итогов губернаторства и. о. главы Прикамья Максима Решетникова. Он высказал свое мнение об итогах работы бывшего губернатора Виктора Басаргина и его команды, оценил первые кадровые решения Решетникова и отметил, что « его появление в регионе воспринято весьма благожелательно».

Максим Решетников получил от Виктора Басаргина «тяжелое наследство», уверен Лобанов. «Он будет каждый день узнавать для себя что-то новое и весьма неприятное, разгребая то, что ему досталось, – заявил он. – Осталось очень много проблем».

Журналист и общественник считает, что многие провалы, которые случились за время правления Виктора Басаргина, были обусловлены его окружением, однако решения о назначениях своих соратников на высокие посты принимал он, а значит, и ответственность за их действия также несет прежний глава.

Одним из основных провалов команды Басаргина он считает неумение выстроить отношения с региональными элитами, общественными организациями и СМИ. Отметим, что накануне Игорь Лобанов стал советником губернатора по взаимодействию со СМИ на общественных началах. Он займется выстраиванием информационной политики и обеспечением прозрачности конкурсов по освещению деятельности губернатора и правительства края в региональных и муниципальных СМИ.

«Я не вижу сейчас сил, которые бы оппонировали Максиму Решетникову. Прошла неделя после его назначения, и его появление в Пермском крае воспринято весьма благожелательно», – заявил Игорь Лобанов, но отметил, что в глаза бросается тот факт, что не была озвучена позиция руководства регионального отделения партии «Единая Россия». Но это вопрос времени.

«Что касается других партий, я не удивился их позиции. Я рад за Максима Решетникова – сейчас он имеет максимально возможную поддержку, которая только может быть. Для него сейчас очень важно дойти до губернаторских выборов в сентябре, не расплескав эту поддержку», – считает он.

Накануне о положительных итогах встречи с Максимом Решетниковым в социальных сетях рассказали лидеры фракций «Справедливая Россия» и ЛДПР в региональном парламенте Дарья Эйсфельд и Олег Постников. Игорь Лобанов также рассказал, что представители ОНФ тоже намерены встретиться с новым главой региона.

Пермские эксперты и политики продолжают обсуждать отставку Виктора Басаргина и назначение исполняющим обязанности губернатора Пермского края Максима Решетникова, который до этого пять лет руководил департаментом экономического развития Москвы. Свое мнение уже озвучили пермские политологи Виталий Ковин и Александр Пахолков, высказался и известный пермский журналист Владимир Прохоров.