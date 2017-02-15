Илья Шулькин заявил о необходимости ревизии «наследства Басаргина»

Депутат Законодательного собрания Пермского края Илья Шулькин прокомментировал намерение краевых властей добиться возбуждения уголовного дела в отношении экс-руководителя ООО «РВ-Пермь». После его руководства фирмой пропали 150 млн рублей, выделенных из бюджета Пермского края на разработку проекта реконструкции вокзала Пермь II, а сам он уволился.

Народный избранник напомнил, что по инициативе представителей команды губернатора Виктора Басаргина этому предприятию в 2013 году были выделены 150 млн рублей на разработку проекта реконструкции вокзала Пермь II, которую планировалось провести за счет бюджета Пермского края и средств РЖД. Накануне из отчета Контрольно-счетной палаты стало известно, что средства были израсходованы в неизвестном направлении, а проект изготовлен не был. Отметим, что депутат Илья Шулькин был одним из тех, кто неоднократно поднимал тему нарушений «РВ-Пермь» в краевом парламенте. «Максиму Решетникову предстоит провести ревизию деятельности бывшего правительства», — считает Илья Шулькин.