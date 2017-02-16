Евгений Плотников: «Максиму Решетникову предстоит разработать свою идеологию развития региона»

Эксперты, политики и журналисты продолжают обсуждать назначение на должность врио губернатора Пермского края и отставку Виктора Басаргина. Сегодня в эфире радиостанции «Эхо Перми» журналист Юлия Хлобыст обсудила итоги пятилетки правления экс-губернатора и оставленное им «наследство» с политическим обозревателем газеты «Звезда» Евгением Плотниковым.

Евгений Плотников обратил внимание на то, что в регионе начинается ревизия того, что было сделано прошлым составом правительства Пермского края. Например, депутаты Законодательного собрания намерены заслушать доклад кабмина о том, как управляются общества, получавшие средства из бюджета на реализацию различных проектов. Поводом для этого стала проверка, проведенная Контрольно-счетной палатой деятельности ООО «РВ-Пермь», которое должно было разработать проект реконструкции железнодорожного вокзала «Пермь-II». Для этого из бюджета были выделены 150 млн рублей, однако выяснилось за четыре года работы произведены не были, часть денег была израсходованы, а руководитель уволился. Теперь краевые чиновники обещают добиться возбуждения в отношении него уголовного дела. «Это не единственное общество, в которое вливались бюджетные средства для реализации того или иного проекта. Попробуйте добиться отчета от АО «Корпорация развития Пермского края», которое чуть не отдала инвестору бесплатно пермский аэропорт. Его, конечно, в итоге продали, но где деньги? Почему они не поступили в бюджет?», – задался вопросом Плотников.

Еще один итог работы Виктор Басаргина и его окружения – долг региона перед коммерческими банками. «Дефицит бюджета в этом году – 8-9 млрд рублей, долг по кредитам – еще порядка 30 млрд рублей. Новый губернатор заходит в регион в ситуации, когда деньги нужно экономить. Ему придется думать и о том, как погасить долги перед банками, и в то же время заниматься реализацией крупных проектов. Если Максиму Решетникову и его команде экономистов, которых он привел, удастся решить проблему долгов, то это будет очень хорошо», – заявил Евгений Плотников.

Журналист считает, что сейчас новому главе региона предстоит разработать собственную идеологию развития Пермского края. «Когда у предыдущей команды спрашивали, что в приоритете, то они отвечали что все – и здравоохранение, и образование, и промышленность, и туризм. У них не было идеологии, когда в приоритете все – не получается ничего», – считает Плотников.

Отметим, что 17 февраля в газете «Звезда» выйдет большой материал Евгения Плотникова, посвященный итогам деятельности в Прикамье команды Виктора Басаргина.