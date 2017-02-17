Григорий Волчек: «Искренняя любовь к родному региону — залог успеха Максима Решетникова»

Секретарь правления Пермского землячества в Москве в передаче «Политическая кухня» на радиостанции «Эхо Перми» положительно оценил назначение исполняющим обязанности губернатора Пермского края Максима Решетникова.

«Мне близко высказывание, что Пермская земля богата умными и талантливыми людьми. В Прикамье множество талантливых людей во всех сферах жизни. Учитывая это обстоятельство, логично и разумно то, что теперь в Пермском крае будет руководить коренной пермяк», — заявил Волчек.

Он отметил богатый опыт работы Максима Решетникова в правительстве Москвы. «Работа в Москве — это большие задачи, большие проекты и большие деньги. Та закалка, которую Решетников получил в Москве, та степень ответственности, к которой он привык, — это дорогого стоит», — считает Григорий Волчек. Он напомнил, что на своем посту Максим Решетников отвечал в первую очередь не за распределение бюджетных средств, а создание условий для зарабатывания денег.

Волчек считает, что в первую очередь в своей работе Максим Решетников, принимая различные решения, должен занимать позицию в интересах края и никакую другую. «Я помню работу губернаторов в 90-е годы, это был адский труд. Очень сложно руководить большим промышленным регионом, когда нет денег. Но они справлялись. Сейчас денег тоже, можно сказать, нет. Я думаю, что мощный экономический бэкграунд Максима Решетникова, его молодость, энергия, интерес к жизни, а также его искренняя любовь к родному региону и желание сделать что-то хорошее для края — это залог его предстоящего успеха, который станет успехом всех жителей Пермского края», — уверен Волчек.

Фото: NewsKo