Илья Лисняк: «Пора снова заниматься молодежной политикой – умы должны оставаться здесь»

Депутат Пермской городской думы Илья Лисняк, ранее возглавлявший «Пермский молодежный центр», в эфире радиостанции «Эхо Перми» дал свою оценку молодежной политике, которая реализовывалась командой экс-губернатора Виктора Басаргина.

По его словам, фактически работа в этом направлении не велась. «Единственное, чем занимался отдел по работе с молодежью в составе министерства культуры Пермского края – вывозил раз в год активистов на форумы – «Селигер» и «Иволгу»? чтобы освоить бюджет», – заявил депутат.

Он считает, что с приходом Виктора Басаргина на должность губернатора Прикамья работа по удержанию в регионе молодых умов, перспективных ученых, управленцев, общественных и культурных деятелей прекратилась. «Раньше была тенденция: молодые лидеры, видя, что они могут реализоваться, оставались в Перми. Многие переезжали к нам из других регионов. За пять лет произошла обратная тенденция – многие уехали в другие регионы, получив должности там, занялись общественно важной работой. Хорошо, что наш новый губернатор – молодой человек. Возможно теперь у молодежи снова получится занимать какие-то посты в Перми, развиваться самим и развивать родной регион», – сказал Илья Лисняк.

Впрочем, по его словам, сейчас ситуация меняется. Отдел по работе с молодежью снова передан региональному министерству образования. «Теперь нужно развивать профессиональную ориентацию в старших классах школы, чтобы молодежь сразу шла учиться по той специальности, по которой точно потом будет работать. Нужно связывать вузовские факультеты с крупными предприятиями, поддерживать тех, кто хотел бы заниматься государственно-муниципальным управлением», – уверен депутат.

Он рассказал, что сейчас на базе пермского Дворца молодежи организована площадка, на которую приходят молодые люди, защищают свои проекты перед конкурсной комиссией и получают ресурсы для их воплощения в жизнь, в том числе и финансовые. «В этом году 2,6 млн рублей уже заложены на молодежные проекты, я думаю, что позднее еще два миллиона мы сможем добавить», – рассказал народный избранник.