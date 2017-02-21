Максим Решетников встретился с лидерами пермского отделения ОНФ

Как стало известно «МВ», встреча главы Пермского края Максима Решетникова с руководством регионального отделения ОНФ прошла конструктивно. В ходе нее общественники передали временно исполняющему обязанности губернатора проекты решения по выявленным в 2016 году в Прикамье проблемам.

На встречу были приглашены сопредседатели регионального отделения Дарья Эйсфельд, Елена Шлыкова и Геннадий Сандырев, руководитель исполкома Евгений Симакин и член регионального штаба Игорь Лобанов. Они рассказали Максиму Решетникову о плачевном состоянии здравоохранения в регионе, о неисполнении в прошлом году майских указов президента Владимира Путина в части повышения среднего уровня зарплат педагогов, о неэффективной деятельности акционерных обществ, которыми владеет регион, конфликте вокруг непрозрачной схемы внедрения электронного учета пассажиропотока. Также участники встречи озвучили, что в Прикамье лишь два муниципалитета не являются дотационными, и обозначили проблемы обманутых дольщиков, жителей Кизеловского угольного бассейна и работников свинокомплекса в поселке Майском.

С некоторыми озвученными проблемами Максим Решетников согласился, а с не которыми пообещал разобраться.

«Для власти взаимодействие с такой уважаемой организацией, как ОНФ – это еще один канал обратной связи с населением и бизнесом. Вы знаете самые острые проблемы в крае и предлагаете варианты их решений. Поэтому Правительству региона важно продолжать работать вместе с Фронтом по вопросам, которые волнуют жителей Прикамья. Это и здравоохранение, образование, ЖКХ, ремонт и содержание дорожной сети. Приглашаем вас принять участие в контрольных мероприятиях по приемке автодорог после ремонта», – сказал по итогам совещания глава региона.

Депутат Законодательного собрания Дарья Эйсфельд поблагодарила Максима Решетникова за встречу. «ОНФ — это организация, которая обеспечивает диалог между властью и населением. Вокруг «Народного фронта» сформировалось сильное экспертное сообщество, которое предлагает решение множества выявляемых нами проблем. Если бы предыдущему губернатору удалось выстроить конструктивные отношения с общественниками, то многие проблемы уже решались бы или были бы решены», – сказала она. По сведениям «МВ», пакет предложений по решению проблем передавался пермским руководством ОНФ Виктору Басаргину, но рассмотрен не был.