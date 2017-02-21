Врио губернатора Пермского края познакомился с главами муниципалитетов

Временно исполняющий обязанности губернатора Пермского края Максим Решетников провел встречу с главами муниципалитетов. Встреча носила ознакомительный характер, но рабочие вопросы также обсуждались. Одной из тем для разговора стало предоставление субсидий из федерального и краевого бюджетов муниципалитетам на строительство, реконструкцию и ремонт дорог местного значения. В прошлом году объем субсидий муниципалитетам из регионального дорожного фонда составил 3,2 млрд руб., при этом 1,1 млрд остались не освоены.

Глава Чайковского района Юрий Востриков рассказал радиостанции «Эхо Перми», что теперь процедура принятия решения о предоставлении средств будет ускорена. «Предварительно уже выдана дорожная карта. Для нас это давно назревшая необходимость. Сегодня мы решили, что все будет пересмотрено в нашу пользу. В этом году начнем, а в следующем уже наладится системная, эффективная работа с местными, краевыми бюджетами», — рассказал он.

Глава Осинского района Яков Лузянин отметил, что ранее сроки по объявлению конкурсных процедур для ряда объектов и, соответственно, заключению муниципальных контрактов переносились из-за долгой процедуры выделения средств из бюджетов. «Понравился подход Максима Геннадьевича к формированию и реализации планов на 2017 год — оперативность, своевременное освоение сроков, определенность та, которая у нас с объектами происходит на территории, запланированными сделать к 2017 году. Для нас самое главное, что нас услышали — мнения, пожелания населения о работе каждой территории. Это главный принцип, подход к эффективному управлению. Сейчас важно включиться в работу, в процесс, в поставленную задачу врио губернатора Прикамья», — рассказал глава.

По словам Лузянина, по итогам заседания Максим Решетников поручил краевому правительству разработать правила работы с муниципалитетами, с помощью которых работа по благоустройству и ремонту дорог будет проводиться своевременно.