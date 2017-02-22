Максим Решетников поручил обеспечить прозрачность проведения госзакупок в Прикамье

Сегодня, 22 февраля, и. о. губернатора Максим Решетников провел заседание регионального правительства, на котором обсуждалось создание межведомственной рабочей группы по проверке обоснования государственных закупок для нужд Пермского края.

Одним из поводов для этого стала публикация в газете «Звезда», в которой сообщалось о проведении закупки аппаратом регионального правительства обедов в Москве на общую сумму в полмиллиона рублей. После публикации этого материала глава региона дал поручение отменить закупку, а краевому минфину было поручено подготовить предложения по созданию межведомственной рабочей группы, которая будет контролировать все процессы системы госзакупок.

Сегодня первый вице-премьер регионального кабмина Ольга Антипина доложила о создании этой группы. Она сообщила, что в прошлом году в крае было проведено 29,5 тысячи закупок общим объемом 44,5 млрд рублей. При этом контрольно-ревизионным управлением минфина было проведено около 90 проверок. Основные проблемы, выявленные в ходе проверок, – отсутствие единого подхода и недостаточно проработанная нормативная база. Планируется, что межведомственная рабочая группа как раз будет координировать и контролировать все процессы системы госзакупок, рассматривать и корректировать планы заявок, что позволит повысить эффективность закупочной системы и вывести ее работу на новый уровень. Возглавлять рабочую группу будет Ольга Антипина.

«Очень важно, чтобы деятельность рабочей группы была действительно межведомственной — с привлечением специалистов Федеральной антимонопольной службы и экспертов из разных сфер экономики. Это поможет не только избежать нецелевого расходования бюджетных средств и коррупционных проявлений, но и обеспечить честные, прозрачные и конкурентные закупки, не ущемить права бизнеса — дать ему возможность работать и развивать нашу экономику», — сказал Максим Решетников и отметил, что задача рабочей группы на этот год — научиться максимально четко отслеживать целесообразность включения закупок в план, а также наладить экспертизу достоверности цены.

Руководитель УФАС по Пермскому краю Антон Удальев в эфире радиостанции «Эхо Перми» положительно оценил создание межведомственной группы. Он отметил, что ранее его ведомство уже пыталось наладить отношения с предыдущим составом краевых властей. «Мы подсказывали, говорили, как не надо делать», — пояснил он, отметив, что антимонопольное ведомство не вправе самостоятельно оспаривать конкурсную документацию, пока не получило соответствующие жалобы от участников конкурсных процедур. По его словам, большую часть разбирательств УФАС составляли закупки в инфраструктурной и медицинской сферах. На них приходилось 60–70 % жалоб.

Антон Удальев считает, что межведомственная группа должна выработать критерии, которым должна соответствовать аукционная документация, определить тенденции и условия прозрачности и единый подход к проведению закупок. «То, что Максим Решетников обратил внимание на закупки — правильно. В условиях дефицита бюджета приведение системы в порядок может привести к экономии, а прозрачные закупки позволят более эффективно благоустроить наш город и край», — сказал глава пермского УФАС.