Евгений Фридман может возглавить региональный совет сторонников «Единой России»

Предприниматель Евгений Фридман может возглавить совет сторонников партии «Единая Россия» в Пермском крае, сообщили источники «МВ». Его кандидатура может быть рассмотрена на ближайшем заседании регионального политсовета партии. Получить комментарий Евгения Фридмана не удалось. Сейчас и. о. председателя регионального совета сторонников является экс-министр по развитию территорий Кизеловского угольного бассейна Олег Сухоруков.

Напомним, ранее Евгений Фридман вошел в Центральный совет сторонников партии «Единая Россия». Изданию «Ъ-Прикамье» он пояснял, что был приглашен в совет, исходя из его компетенции в области здравоохранения, для реализации одного из новых проектов партии под названием «Клуб сторонников» – дискуссионной площадки, на которой будут подниматься проблемы, в том числе и в сфере здравоохранения.