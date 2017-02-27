Максим Решетников представит Прикамье на Российском инвестиционном форуме в Сочи

Делегация Пермского края во главе с исполняющим обязанности губернатора Максимом Решетниковым отправилась в Сочи, где примет участие в Российском инвестиционном форуме, который пройдет 27-28 февраля.

Глава региона примет участие в дискуссии в рамках сессии «Межбюджетные отношения. В поисках равновесия». Участие в сессии также примут председатель Счетной палаты РФ Татьяна Голикова, министр финансов России Антон Силуанов, заместитель председателя Совета Федерации Федерального Собрания РФ Евгений Бушмин и другие.

Также на площадке форума Максим Решетников подпишет ряд соглашений о сотрудничестве, призванных привлечь инвестиции в экономику региона.

Инвестиционные возможности Пермского края будут представлены на стенде региона. В частности, будут презентованы проекты в области промышленности — разработки кластера «Технополис «Новый Звездный» (ракетный двигатель РД-191, авиадвигатели ПД-14, ПД-35), сообщает «Пермский региональный сервер».