Прикамье получит 71,5 млн рублей на строительство и ремонт гидротехнических сооружений

Федеральное агентство водных ресурсов (Росводресурсы) предоставит в 2017 году Пермскому краю субсидию в размере 71,5 млн рублей. Соответствующее соглашение подписано с региональным министерством природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии.

Как сообщает «Пермский региональный сервер», соглашение предполагает софинансирование из федерального бюджета 6 водохозяйственных мероприятий: строительство гидротехнических сооружений (ГТС) пруда на р. Лопве в с. Юрла Юрлинского района, реконструкция ГТС пруда на р. Лысьве в п. Кормовище Лысьвенского городского округа, берегоукрепление Воткинского водохранилища в районе с. Усть-Качка (III очередь, 1-й этап) Пермского района, капремонт берегоукрепительных сооружений набережной Воткинского водохранилища в г. Перми (участок № 1: от грузового порта «Пермь» до пассажирского причала № 9), капремонт ГТС водохранилища на р. Юг в п. Юго-Камском Пермского района и капремонт ГТС пруда на р. Северной в д. Полуденной Пермского района.