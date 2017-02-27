«Ренова» Виктора Вексельберга намерена выращивать в Прикамье огурцы и помидоры

Группа «Ренова», принадлежащая российскому олигарху Виктору Вексельбергу, намерена построить тепличные комплексы в Пермском крае, Свердловской области, Чувашии и Коми, сообщает газета «Ведомости».

Основные культуры, которые будет выращивать компания, – огурцы и помидоры. Инвестиционные соглашения с регионами будут подписаны на Российском инвестиционном форуме в Сочи, который будет проходить 27-28 февраля. Пермскую делегацию на нем возглавляет исполняющий обязанности губернатора Максим Решетников.

Группа «Ренова» активно развивает свой бизнес в Пермском крае. В регионе работают «Новогор-Прикамье», филиал компании «Т-Плюс», занимающиеся поставками коммунальных ресурсов, а компания «Кортрос» строит жилые комплексы «Астра» и «Гулливер».