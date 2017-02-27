Возглавить краевой минсельхоз может глава Уинского района

Новым руководителем министерства сельского хозяйства Пермского края может стать действующий глава Уинского района Александр Козюков.
Временно исполняющий обязанности губернатора Пермского края Максим Решетников определился с кандидатурой нового главы минсельхоза, сообщает «Ъ-Прикамье» со ссылкой на источники, близкие к региональным властям. С 1 марта, по сведениям издания, этот пост займет Александр Козюков, работающий с 2009 года главой Уинского района. Сам чиновник информацию не комментирует, но в районной администрации сообщили, что глава района уже известил подчиненных о смене работы.
Напомним, по итогам «административной реформы», проведенной губернатором Басаргиным в декабре-январе, глава минсельхоза Иван Огородов не вошел в обновленный состав кабинета министров. Отметим, что ранее репутация чиновника пострадала в связи со сложной экономической ситуацией на АО «Пермский свинокомплекс». Источники «МВ» предполагали, что Иван Огородов может стать фигурантом уголовного дела в отношении «неустановленных лиц», возбужденного по факту сокрытия средств предприятия с целью неуплаты налогов.