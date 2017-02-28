Переход бюджетников на карты «Мир» сделают плавным

Все бюджетные и социальные выплаты с 1 января 2018 года начнут производить на карты национальной платежной системы «Мир». Чтобы смягчить для пенсионеров и льготников переход на новую систему, его сделают поэтапным. Одним из авторов законодательной инициативы выступил депутат Государственной думы Дмитрий Скриванов, представляющий в парламенте интересы жителей Пермского края.

Соответствующие изменения в законопроект «О национальной платежной системе» и закон «О защите прав потребителей» уже приняты Госдумой в первом чтении. Согласно документу, бюджетные и социальные выплаты – пенсии, стипендии, пособия для военнослужащих – будут начисляться на карты «Мир» с 1 января 2018 года.

Одним из авторов законопроекта выступил Дмитрий Скриванов. «Мы поставили себе задачу — сделать переход на национальную платежную систему максимально более естественным. Это особенно важно для пожилых людей и жителей сельской местности, где далеко не всегда в шаговой доступности есть банкоматы. По мере того, как будет заканчиваться срок действия «обычных» карт, они будут заменяться на карты «Мир». Процесс начнется уже с 1 июля этого года», — завил Дмитрий Скриванов. Он также отметил, что использование карт национальной платежной системы обходятся их владельцам на 20–70 % дешевле, чем Visa и MasterCard.

Председатель комитета Госдумы Анатолий Аксаков рассказал, что к карте «Мир» не станут привязывать разовые выплаты — компенсации, налоговые вычеты и другие. Их можно будет получить на любой счет.

Решение о создании национальной платежной системы «Мир» было принято летом 2014 года, когда российские банки из-за санкций столкнулись с проблемами при переводе платежей через системы Visa и MasterCard. Сейчас выпускают и обслуживают карты «Мир» 185 банков, 98 % банкоматов принимают карту «Мир», 80 % POS—терминалов.