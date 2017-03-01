Александр Козюков возглавил пермское министерство сельского хозяйства

Глава региона Максим Решетников сегодня, 1 марта, представил и. о. министра сельского хозяйства и продовольствия Пермского края. Им, как и ожидалось, стал глава Уинского района Александр Козюков.

Представляя нового члена регионального кабмина, Максим Решетников отметил, что аграрный сектор является ключевой сферой региональной экономики, успешно развивается и имеет дальнейшие перспективы роста. За пять лет на поддержку агрокомплекса региональными властями было выделено более 15 млрд рублей.

«Только за последние три года производительность труда в агропромышленном комплексе Прикамья увеличилась на 67 %, заработная плата выросла почти в 2 раза, до 85 % увеличилась доля прибыльных предприятий. И вам, Александр Михайлович, предстоит приложить все усилия, чтобы закрепить и приумножить эти результаты. В том числе привлекать инвестиции, содействовать открытию ферм и кооперативов, вести серьёзную работу по модернизации производства», – поставил задачу глава Прикамья.

Александр Козюков окончил Пермский сельскохозяйственный институт. Возглавлял колхоз «За мир», работал главой Уинского района. По сведениям «МВ», и. о. главы муниципалитета станет заместитель главы администрации района по развитию инфраструктуры Алексей Зеленкин.

Напомним, по итогам «административной реформы», проведенной экс-губернатором Басаргиным в декабре-январе, глава минсельхоза Иван Огородов не вошел в обновленный состав кабинета министров. Отметим, что ранее репутация чиновника пострадала в связи со сложной экономической ситуацией на АО «Пермский свинокомплекс». Источники «МВ» предполагали, что Иван Огородов может стать фигурантом уголовного дела в отношении «неустановленных лиц», возбужденного по факту сокрытия средств предприятия с целью неуплаты налогов.