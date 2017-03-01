Холдинг «АктивМедиа» стал призером премии Российской ассоциации политконсультантов

Два предвыборных проекта, реализованных пермским медиахолдингом «АктивМедиа» в 2016 году, были отмечены наградами премии Российской ассоциации политических консультантов (РАПК). Награды были вручены представителям холдинга в рамках проведения Дня политконсультантов в Перми руководителем оргкомитета премии, председателем совета директоров ЗАО «ИнтерМедиаКом» Алексеем Куртовым.

В номинации «Лучшая линейка АПМ» дипломом III степени был награжден проект «Великий пермский характер» кандидата в депутаты Государственной думы Дмитрия Скриванова. Диплом участника в номинации «Лучшее агитационное событие» был вручен за проект «Принципы безопасности». Оба проекта были разработаны и реализованы командой «АктивМедиа», и оба оказались успешными.

Так, Дмитрий Скриванов набрал абсолютное большинство голосов избирателей на выборах в Госдуму по одномандатным округам и стал одним из самых влиятельных и узнаваемых политиков региона. Проект «Великий пермский характер» объединил несколько образов кандидата в один мощный политический портрет, понятный и принимаемый большинством жителей не только избирательного округа, но и всего Пермского края. При разработке проекта, длящегося несколько месяцев, учитывался большой массив социологических данных, что в итоге привело к созданию единого комплекса смысловых и визуальных данных, легко считываемых избирателем. Выбранные инструменты донесения образа позволили проекту достичь максимального числа жителей. Результаты всей этой работы – первое место в общекраевом списке на праймериз «Единой России» и оглушительная победа в избирательном округе.

«Проект «Великий пермский характер» действительно крайне интересный, я за ним внимательно следил. По сути, этот проект стал последним, реализованным при самом активном участии Ирины Владимировны Колущинской, которой, увы, больше нет с нами. Думаю, что сама идея рассказа о выдающихся пермяках в такой форме очень важна с точки зрения воспитания патриотизма и чувства гордости за свою малую родину. Поэтому высокая оценка, данная проекту профессионалами федерального уровня, на мой взгляд, вполне справедлива», – оценивает проект пермский политконсультант Николай Иванов.

«Национальная премия политконсультантов вручается уже третий год. Это очень значимое для всего политологического и политического сообщества страны мероприятие. Мы приглашаем к участию лучшие группы политтехнологов и специалистов по политическим коммуникациям для того, чтобы они рассказали о своих лучших и самых интересных работах, — рассказал Алексей Куртов. – В этом году на премию было представлено две работы из Пермского края, и обе вошли в шорт-лист. Это очень почетно, потому что работ было очень много, в том числе федерального уровня. Это пермская заслуга, я поздравляю коллег-пермяков с такими наградами».

Основная цель Премии РАПК – выявление и поощрение специалистов в области избирательных кампаний. Премия вручается ежегодно в 12 номинациях, а победителей отбирают признанные авторитетные специалисты в области политических технологий и консалтинга.