РЖД в 2017 году инвестирует 4 млрд рублей в развитие своих объектов в Прикамье

Основные инвестиционные проекты в Пермский регион Свердловской железной дороги (СвЖД) будут реализованы в целях увеличения пропускной способности Свердловской магистрали, обеспечения устойчивой и безопасной работы железнодорожного транспорта, сообщает «Пермский региональный сервер».

Так, планируется, что в текущем году будет обновлено свыше 110,2 км путей, предусмотрена модернизация инженерных сооружения на четыре участках: Кукуштан – Ергач, Кабалуд – Кузьма, Пермь-Сортировочная – Пермь-2, Оверята – Курья. На обновление и модернизацию парка тягового подвижного состава будет направлено 0,5 млрд рублей. В Пермский регион СвЖД поступят современные маневровые тепловозы ТЭМ18ДМ.

За счет программы обновления оборудования и устройств хозяйства электроснабжения предстоит провести реконструкцию контактной сети участка Кишерть – Тюриково, техническое перевооружение тяговой подстанции Бородулино. Для обеспечения стабильного вывоза растущего грузопотока и организации тяжеловесного движения на направлении Кузбасс – Усть-Луга в границах СвЖД запланированы работы по удлинению приемо-отправочных путей на станции Кунгур.