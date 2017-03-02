Бывший замминистра спорта Прикамья не смог выйти из СИЗО

Пермский краевой суд признал законным отказ в изменении меры пресечения бывшему заместителю главы регионального министерства спорта и туризма Руслану Садченко. Ранее он ходатайствовал об изменении меры пресечения с содержания под стражей на более мягкую, однако, Ленинский районный суд отказал ему. Экс-чиновник попытался обжаловать решение суда, но вновь получил отказ, сообщают «Новости Перми».

По версии следствия, экс-замминистра спорта Садченко причастен к мошенничеству, совершенному при реконструкции стадиона «Динамо» в центре Перми. Силовики настаивают, что он действовал в группе с Дмитрием Перфильевым, который возглавлял компанию-подрядчика ООО «Технологии и Строительство», и главой ООО «А-Старт» Александром Тарховым, фирма которого обеспечивала реконструкцию «Динамо» щебнем и песком. Сумма ущерба оценивается в 13,8 млн рублей. Подозреваемым по делу также проходит экс-министр спорта Павел Лях.