Краевые власти «реанимировали» работу проектных офисов в Прикамье

В Пермском крае начали работу проектные офисы, которые будут заниматься реализацией в регионе приоритетных направлений стратегического развития и привлечением на эти цели денег из федерального бюджета.

Распоряжение «Об утверждении положения и составов проектных комитетов» экс-губернатор Виктор Басаргин успел подписать 2 февраля, буквально за несколько дней до собственной отставки. Однако, по словам собеседника «МВ» в краевом правительстве, при Басаргине проектные офисы так толком и не заработали.

О необходимости создания проектных офисов еще в декабре прошлого года в своем выступлении перед Законодательным собранием Пермского края заявлял депутат Государственной думы Дмитрий Скриванов. Он тогда отметил, что их создание необходимо для привлечения средств федерального бюджета на реализацию проектов в рамках приоритетных направлений.

Всего таких направлений 11 («Здравоохранение», «Экология», «ЖКХ и улучшение городской среды» и другие), они утверждены Советом по стратегическому развитию, который возглавляет президент Владимир Путин. По распоряжению Совета проектные офисы должны быть созданы во всех регионах.

Всего на реализацию приоритетных направлений стратегического развития в 2017 году в федеральном бюджете запланировано 178,8 млрд руб.

Как сообщили «МВ» в пресс-службе администрации губернатора, возглавляет проектный комитет «профильный» зампред краевого правительства. В полномочиях проектных комитетов – принятие управленческих решений и координация деятельности участников проекта. Решения проектного комитета являются обязательными для исполнения органами государственной власти Пермского края.

Проектные офисы будут заниматься непосредственно выполнением работ согласно плану проекта.

Как пояснили в пресс-службе администрации губернатора, «рядом проектных комитетов проведены заседания, проектные офисы приступили к реализации проектов».

Региональные министерства уже организовали рабочее взаимодействие с профильными федеральными министерствами. «В феврале 2017 года внесены необходимые изменения в бюджет Пермского края с целью получения субсидий из федерального бюджета на реализацию приоритетных проектов», — добавили в администрации губернатора.

Накануне стало известно, что в 2017 году Пермский край получит 4,2 млрд рублей в виде субсидий из федерального бюджета. Миллиард рублей выделен на реализацию федеральной программы «Безопасные и качественные дороги». Порядка 1,2 млрд рублей направят на поддержку сельского хозяйства, свыше 447 млн рублей – на строительство новой школы в Пермском районе, порядка 582 млн рублей – на поддержку государственных и муниципальных программ формирования современной городской среды, обустройство городских парков и предоставление жилья детям-сиротам. Кроме того, часть средств поступит на развитие здравоохранения, образования, культуры и спорта.