ОНФ в Пермском крае начнет контролировать ремонт улиц и дорог

Региональный штаб Общероссийского народного фронта в Пермском крае подвел промежуточные итоги и наметил план работы на 2017 год. «Фронтовики» начинают три масштабных проекта, в которых могут принять участие все граждане: «Благоустройство дворов», «Генеральная уборка», «Убитые дороги».

В ходе заседания состоялась презентация интерактивной карты свалок, созданной в рамках проекта ОНФ «Генеральная уборка». Проект сфокусирован на выявление несанкционированных свалок мусора с дальнейшим их внесением на интерактивную карту свалок, где в режиме онлайн каждый пользователь может разместить информацию об обнаруженной свалке с фото- или видеоматериалами.

Второй масштабный проект Народного фронта – «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог» – направлен на участие граждан в формировании дорожной политики в регионах и улучшении качества дорог. Его главные задачи – ремонт дорог с учетом мнения граждан и устранение дорожных дефектов, влияющих на аварийность. В проекте «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог» сможет принять участие каждый неравнодушный житель, который хочет повлиять на ситуацию с дорогами. Заявить о проблемной дороге можно на специально созданном сайте, где также проходит голосование по наиболее проблемным участкам, требующим первоочередного ремонта.

Еще одна инициатива ОНФ, о которой рассказали общественники, – создание Центра мониторинга благоустройства городской среды. Благодаря ему будет разработан механизм учета мнения жителей при благоустройстве городской среды и дворовых территорий. Предполагается обсуждение, в том числе общественное, муниципальных программ, проблем и решений, участие в общественных и межведомственных комиссиях, контроль за реализацией проектов благоустройства и оценка полученного результата, а также взаимодействие с органами власти по учету мнений граждан – участников муниципальных программ по итогам рассмотрения полученных заявок.

«ОНФ продолжает контролировать исполнение указов президента в Пермском крае, однако, в этом году мы также начинаем проектную деятельность. Каждый из этих проектов – «Благоустройство дворов», «Генеральная уборка», «Убитые дороги» – важен для жителей Пермского края. С учетом того, что только на благоустройство городов Прикамья в этом году выделяется почти 800 млн рублей, контроль со стороны граждан и общественников просто необходим», – считает сопредседатель регионального отделения ОНФ Дарья Эйсфельд.

Ранее она на своей странице в Facebook сообщила, что только за четыре месяца «фронтовиками» проведено 10 круглых столов, 26 совещаний рабочих групп, 50 выездных мероприятий, 148 приемов граждан, получено 165 обращений. «Из последних серьезных побед ОНФ хочу отметить выделение 920 млн рублей на строительство хирургического корпуса в Кудымкаре, к проектированию которого уже приступили», – написала Дарья Эйсфельд.