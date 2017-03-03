Силовики задержали экс-министра сельского хозяйства Прикамья Ивана Огородова

Сегодня, 3 марта, силовики задержали бывшего министра сельского хозяйства и продовольствия Ивана Огородова. Как сообщил источник «МВ», он подозревается в присвоении или растрате в особо крупном размере. По сведениям собеседника, задержание связано с расследованием уголовного дела по факту уклонения от уплаты налогов АО «Пермский свинокомплекс».

Напомним, в ноябре прошлого года вторым отделом по расследованию особо важных дел о преступлениях против государственной власти и в сфере экономики СУ СКР по Пермскому краю было возбуждено уголовное дело по факту уклонения от уплаты налогов АО «Пермский свинокомплекс» (100 % акций принадлежат Пермскому краю). Предприятие 17 раз проигнорировало требования об уплате налогов и сборов. В связи с этим налоговым органом было принято решение о взыскании средств со счетов АО «Пермский свинокомплекс» и решение о приостановлении операций по счетам организации.

По версии следствия, в течение года руководство предприятия, желая сокрыть денежные средства, производило расчеты с контрагентами через третьих лиц — ООО «Свинокомплекс Пермский» (арендует собственность предприятия), ООО «Торгово-закупочная Компания «Синергия».

Кроме того, руководство АО и иные неустановленные лица, зная о существенной задолженности перед предприятием ООО «Свинокомплекс Пермский» в размере 300 млн рублей, сокрыли эти средства, понимая что они будут списаны со счетов предприятия. Для этого задолженность гасилась путем взаимозачетов.

Также в течение года руководство АО заключило ряд договоров купли-продажи и аренды имущества, а средства от сделок на счета не поступили.

В ноябре 2016 года сотрудники УЭБиПК ГУ МВД по Пермскому краю провели обыски в помещениях АО «Пермский свинокомплекс», а также у Александра Мальцева и других лиц. Силовики изъяли финансовую и бухгалтерскую документацию.

Ранее сообщалось, что Иван Огородов войдет в общественный совет при министерстве сельского хозяйства и поможет войти в курс дела новому министру Александру Козюкову. По сведениям «МВ», Иван Огородов по предложению краевых властей также планировал стать ректором Пермской сельскохозяйственной академии.