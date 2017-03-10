Эксперты ОНФ обсудили проблемы трудоустройства инвалидов в Пермском крае

Активисты Общероссийского народного фронта в Пермском крае обсудили проблемы трудоустройства людей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). Общественники провели круглый стол, по итогам которого эксперты ОНФ обобщат опыт других регионов и выработают рекомендации правительству Пермского края для эффективного решения имеющихся проблем.

На мероприятие были приглашены представители профильных министерств, краевой государственной инспекции труда, центра занятости населения города Перми, уполномоченного по правам ребенка в Пермском крае и руководителей общественных организаций.

В этот раз круглый стол прошел в новом для регионального отделения ОНФ формате — с привлечением экспертов из других регионов, где успешнее решаются эти вопросы. В режиме видеоконференции с участниками заседания пообщались представители Ленинградской, Мурманской и Псковской областей. Среди основных вопросов, прозвучавших на встрече, — проблемы исполнения регионального законодательства в сфере поддержки инвалидов, информирования людей с ОВЗ и обучения их под конкретное рабочее место, а также возмещение затрат работодателям на выплату зарплаты инвалидам за счет бюджетных средств.

«В нашем регионе приняты два закона «О содействии и обеспечении занятости инвалидов в Пермском крае» и «О квотировании рабочих мест для граждан, испытывающих трудности при поиске работы», но оба практически не работают. Не функционирует система кадрового резерва людей с ОВЗ здоровья. Не зная о преференциях, работодатели не заинтересованы в предоставлении рабочих мест этой категории граждан. Практически отсутствует взаимодействие между профильными министерствами по вопросам трудоустройства инвалидов. Сейчас в их трудоустройстве заинтересованы только общественные объединения инвалидов», — сказала сопредседатель пермского штаба ОНФ, депутат Законодательного собрания в Пермском крае Дарья Эйсфельд. Впрочем, в этот раз интерес к инвалидам проявили и представители бизнеса. На круглом столе присутствовали представители ЛУКОЙЛа, «Протона», Торгово-промышленной палаты, Пермской гильдии добросовестных предприятий.

По данным Пенсионного фонда, в регионе проживают 231 тыс. инвалидов, из них 57,9 тыс. трудоспособного возраста (от 16 до 55 лет), из которых 11,8 тыс. человек работают (всего 20 %).

«Вопрос трудоустройства инвалидов обозначен в одном из «майских указов» президента России, лидера ОНФ Владимира Путина. Эта тема важна не только с экономической или социальной сторон, но и с общечеловеческой. Мы убеждены, что только то общество успешно, где каждый человек имеет право на труд и может его реализовать», — резюмировала Эйсфельд.