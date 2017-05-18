«Вера. Честь. Отечество». Пермские казаки открывают детский лагерь

Этим летом в Усть-Качке открывается летний военно-спортивный лагерь «Прикамская застава», который организовали преподаватели краевого казачьего центра «Пластун».

Идею воспитания личности, полезной государству, поддерживают казаки Свято-Николаевского хуторского казачьего общества, которые создали автономную некоммерческую организацию дополнительного образования «Краевой казачий центр «Пластун». Выбранное для названия центра старинное слово «Пластун» — казак, принадлежащий к особому подразделению, охраняющему кордоны Руси, говорит о стремлении воспитать особых людей, сильных, уверенных в своих силах, верных традициям предков.

Казаки всегда отличались особым подходом к воспитанию детей: строгость, раннее привлечение к труду, обучение совсем юных мальчишек верховой езде, умению пользоваться оружием и постоять за себя, за свою семью и свой народ. Девочек воспитывали кроткими хозяюшками и рукодельницами. Вот цитата из иллюстрированной истории отчества «Казаки» под редакцией Б.А. Алмазова: «Если мальчика постоянно настраивали на то, что он должен быть первым, быть на людях, постоянно соревноваться, то девочке внушалось, что самое главное — спокойная душа и чистое сердце, а счастье – крепкая семья и честно заработанный достаток…».

Следуя исторической традиции, преподаватели центра «Пластун» стремятся, чтоб их воспитанники были во всем первыми, росли патриотами и настоящими защитниками, которые никогда не падают духом, потому что их девиз — «Вера. Честь. Отечество.»

«Пластун» был создан в 2012 году по инициативе Свято-Николаевского хуторского казачьего общества. С 2005 года центр существовал в виде военно-спортивного патриотического клуба «Пластун» при казачьем обществе. В 2010 году под руководством педагогического состава «Пластуна» был проведен первый в Пермском крае региональный казачий военно-спортивный палаточный лагерь «Прикамская Застава», который стал любим, уважаем и востребован среди ребят разного возраста, социального положения и интересов. Их объединяет патриотизм, вера в себя и желание получить практические навыки военных наук, медицины, туризма, познакомиться с казачьими традициями и фольклором, а также встретить новых интересных людей и найти хороших друзей.

В начале 2017 года благодаря стараниям руководителя Центра есаула Владимира Елагина, преподавателей и воспитанников «Пластуна» и «Прикамской Заставы», а также помощи благородных меценатов – настоятеля храма Царственных страстотерпцев отца Константина Остренко, депутата законодательного собрания Пермского края, генерального директора ООО «Газпром межрегионгаз Пермь» Николая Благова, генерального директора ЗАО «Перминжсельстрой» Виктора Писклова и директора ООО «Сармат» Михаила Скорнякова — у «Пластуна» появился свой штаб. Как говорит «душа» Центра, администратор и руководитель клуба «Русский бал», Евгения Кандакова: «Это дом, построенный с любовью!». С этим трудно не согласиться! Уютный дом из бруса, который встречает вас чаем и баранками, а перед глазами на входе многочисленные грамоты, в том числе два диплома особой гордости «100 лучших организаций России» в 2015 и 2016 годах; на первом этаже расположен класс для занятий, а на втором этаже — просторный зал для бальных и народных танцев, общих собраний, вечёрок и иных важных мероприятий. В Центре также представлен первый в крае мини-музей казачества Прикамья, который не оставит равнодушными даже тех, кто впервые слышит о казачестве.

Основная цель работы Центра «Пластун» — создание единого пространства для разнообразного развития детей и взрослых, объединенных идеями патриотизма, эстетического развития и гендерного воспитания. А основной формой работы является практическое дело. В этом отношении правило «меньше теории – больше практики, меньше времени за партой – больше за конкретными делами» стало ведущим. Как отмечает заместитель директора Центра Александр Кандаков, «действительно, опыт показывает, что работа с конкретными задачами учит большему, чем много раз повторенная информация».

Стоит отметить, что Центр поддерживают не только на региональном, но и на федеральном уровне. Автономная некоммерческая организация дополнительного образования «Краевой казачий центр «Пластун» при поддержке Общероссийской общественной организацией «Российский Союз Молодежи» реализует проект «Центр казачьего единства». Используются средства государственной поддержки, выделенные в качестве гранта в соответствии c распоряжением Президента РФ.

В рамках реализации проекта созданы и работают клубы: военно-спортивный патриотический «Пластун», спортивно-туристический «Багатица», народного ремесла «Времена» и школа исторических танцев «Русский бал».

Благодаря данному проекту воспитанники Центра, а также все желающие юноши и девушки в возрасте от 12 до 17 лет имеют возможность получить следующие знания, умения и навыки:

— способы выживания в экстремальных условиях, основы разведки и тактики, правила пользования огнестрельным оружием, парашютная подготовка.

Ребята получат много новой занимательной информации о современном вооружении и военной технике, познакомятся с основами автодела с третьего года обучения на занятиях военно-спортивного клуба.

— разведение костра в любую погоду, установка палатки на стоянках, вязание узлов, ориентирование по карте и на местности, правила оказания первой медицинской помощи.

Полученные знания удастся применить на практике во время полевых выходов со спортивно-туристическим клубом «Багатица».

— различные техники вышивания (крестиком, гладью, бисером, мережка, объёмная вышивка и другие), создание народных кукол (покосница, пеленашка, берестушка, десятиручка, неразлучники). Все это на занятиях клуба народного ремесла «Времена.

— умение танцевать вальс, полонез, польку, мазурку, кадриль и многие другие.

Воспитанники школы исторических танцев «Русский бал» узнают, что было модно в самую прекрасную эпоху нашей истории, как жили лучшие представители российского общества, и, конечно, будут танцевать на балах.

Учеба и занятия очень интересны, познавательны и увлекательны, но самое главное – количество воспитанников Центра растет с каждым месяцем, значит выбранный путь – верный.